Нижегородских водителей автобусов начали штрафовать за игнорирование остановок

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова рассказала, что в Нижнем Новгороде водителям автобусов начали сокращать премии за игнорирование остановок, куда не было посадки и высадки пассажиров, сообщает ИА «Время Н» .

За последнюю неделю часть премий была уменьшена у четырех водителей маршрута А-29, работающих в компании «Столица Авто», а также у двух водителей маршрута Т-45 из группы компаний Мещерякова.

Это решение принято в рамках контроля за соблюдением правил обслуживания пассажиров и повышения качества общественного транспорта в городе. Водителям рекомендуется внимательно следить за расписанием и изображениями мест остановок.

Между тем в автопарк крупнейшего подмосковного перевозчика АО «Мострансавто» поступили первые 35 новых автобусов большого класса Foton. С 18 декабря эти современные транспортные средства начали перевозить жителей региона по ряду популярных маршрутов.