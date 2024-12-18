На маршруты в Подмосковье вышли первые 35 новых автобусов большого класса Foton

В автопарк крупнейшего подмосковного перевозчика АО «Мострансавто» поступили первые 35 новых автобусов большого класса Foton. С 18 декабря эти современные транспортные средства начали перевозить жителей региона по ряду популярных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые автобусы уже обслуживают пассажиров в городских округах Зарайск, Коломна, Луховицы, Домодедово, Наро-Фоминский, Клин, Сергиево-Посадский, Щелково и Лосино-Петровский. Мострансавто, подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, продолжает масштабное обновление автопарка.

Транспортные средства большого класса вместимости начали работу на следующих маршрутах:

№ 309 «Наро-Фоминск — Москва (м. «Саларьево)» — 5 автобусов;

№ 330к «Зарайск — м. Котельники» — 1 автобус;

№ 331к «Озеры — м. «Котельники» — 3 автобуса;

№ 333к «Белоомут — м. «Котельники» — 1 автобус;

№ 371 «Свердловский — Москва (м. «Щелковская»)» — 8 автобусов;

№ 388к «Сергиев-Посад — Москва (м. «ВДНХ»)» — 5 автобусов;

№ 437 «Клин — Москва (м. «Водный стадион»)» — 5 автобусов;

№ 505 «в/ч «Ильинское — Москва (м. «Домодедовская»)» — 7 автобусов.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества обслуживания пассажиров. Эти автобусы — первые из запланированной поставки в 104 транспортных средства. После ее завершения средний возраст автопарка Мострансавто составит всего 4,8 года. Обновление автопарка позволяет нам предоставлять более высокий уровень сервиса, улучшать качество перевозок и делать общественный транспорт доступнее», — отметили в Мострансавто.

Foton — это сочетание комфорта и современных технологий. Просторные салоны оборудованы анатомическими креслами с регулируемой спинкой, а также системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Для удобства пассажиров в автобусах предусмотрены USB-розетки для зарядки гаджетов, электронные рейсоуказатели и подсветка ступеней и дверей.

Особое внимание уделено безопасности: автобусы оснащены зеркалами с электроприводом и обогревом, а также отвечают экологическому стандарту «Евро-5». Для оплаты проезда доступны безналичные способы — банковские карты, транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», а также социальные карты.

Мострансавто обслуживает свыше 1,4 тысячи маршрутов в Подмосковье. В 2024 году на линию уже вышло 350 новых автобусов большого класса ЛиАЗ, что подтверждает высокие темпы обновления парка и стремление компании соответствовать современным стандартам пассажирских перевозок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.