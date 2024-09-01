В России появились новые требования к камерам слежения за ПДД

В России с 1 сентября заработали новые требования к камерам, следящим за соблюдением правил дорожного движения. Об этом сообщает NEWS.ru .

Комплекс нужно разместить так, чтобы зона контроля была расположена, как минимум, в 100 метрах от знака на въезде в населенный пункт. Камеры могут разместить на проезжих частях с выделенной полосой, в зонах, где часто происходят аварии, на переходах для людей, а также перекрестках и в других опасных местах.

За размещение комплексов отвечает местное правительство или люди, которым принадлежит магистраль. Однако все действия проделываются только после обращения в ГИБДД. Также каждая камера должна быть сертифицирована.

Ранее сообщалось, что в Химках появится 47 новых камер видеонаблюдения. Их разместят на игровых площадках, а также рядом с контейнерами.