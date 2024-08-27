В Химках появятся 47 новых камер видеонаблюдения на этой неделе

В микрорайонах городского округа Химки установят 47 камер видеонаблюдения на детских игровых и контейнерных площадках. Системы оборудуют в рамках программы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые камеры видеонаблюдения появятся на детских площадках Новых и Старых Химок, Сходни, Лунево и Левобережного. 40 систем видеонаблюдения установят на детских и спортивных площадках, а семь — на контейнерных.

За время реализации программы «Безопасный регион» в Химках уже установили почти шесть тысяч камер наблюдения. В планах — оборудовать еще более тысячи систем видеонаблюдения в этом году.

Программа «Безопасный регион» создана по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева и распространяется на социальные и коммерческие объекты, места массового скопления людей, крупные дорожные развязки, перекрестки, пешеходные переходы и подъезды многоквартирных домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.