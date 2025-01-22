Несколько поездов задерживаются в пути на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

Из-за кратковременной остановки одного поезда несколько составов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении МЖД следуют с опозданиями в сторону столицы из Подольска, сообщает ТАСС .

Поезд временно остановился на станции Тушинская из-за оказания медпомощи пассажиру. Затем он отправился по маршруту.

Сейчас специалисты принимают все меры для сокращения опозданий составов на линии.

21 января на МЦД-2 также был сбой. Поезда задерживались в сторону столицы и Подольска из-за неполадок на участке Павшино — Тушинская.