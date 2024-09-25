«Не поеду! Выходы!»: мигрант пытался высадить пассажирку, но нарвался на отпор

В Подмосковье произошел инцидент, в центре которого оказалась жительница Балашихи и водитель-мигрант маршрутного такси. Конфликт возник, когда водитель внезапно отказался продолжать свою работу, потребовав, чтобы пассажирка покинула транспортное средство, сообщает «Царьград» .

Женщина осталась в маршрутке одна, после чего водитель не только отказался везти ее до конечной остановки, но и заявил: «Не поеду! Выходы!». Чтобы оправдать свое решение, мужчина ссылался на букву «К» в номере маршрутки, утверждая, что это обозначает «короткий» маршрут. Однако пассажирка подобным доводам не поддалась и настаивала на том, что водитель обязан довести ее до указанных в расписании остановок.

Чтобы зафиксировать ситуацию, она начала снимать происходящее на телефон, в ответ на что водитель также включил свою камеру, направив ее на женщину во время движения.

Издание пишет, что ситуация вызвала негативную реакцию со стороны представителей диаспор в социальных сетях, которые начали защищать водителя, утверждая, что женщина должна была проявить больше понимания.

Однако в соцсетях также отметили, что табличка с конечной остановкой «Ольгино» подтверждает правоту пассажирки. Сообщения в защиту женщины разошлись по Сети, и пользователи заявляли, что ее требование было оправданным.