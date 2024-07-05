Названы сроки открытия станции метро «Чернышевская» в Петербурге

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Петербургскую станцию метро «Чернышевская» откроют в июле 2024 года

В Санкт-Петербурге станция метро «Чернышевская» возобновит работу с третьей декады июля, заявили городские власти. Ключевые работы на станции, которую ремонтировали больше года, близки к окончанию, сообщает «Бриф24» со ссылкой на местный комитет по строительству.

В данный момент специалисты испытывают новый функционал «Чернышевской» перед вводом станции в эксплуатацию. Как заявили в Смольном, готовность всех инженерных коммуникаций оценят надзорные органы.

После реконструкции на «Чернышевской» появились четыре новых эскалатора, благодаря чему ожидается прирост пассажиропотока.

Тем временем в Петербурге продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. В городе прогнозировались дождь, сильный ветер, гроза и град.

