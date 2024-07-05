В Петербурге продолжает действовать «желтая» опасность из-за погоды

«Желтый» уровень погодной опасности продолжает действовать на территории Санкт-Петербурга. 5 июня в городе ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Синоптики заявляли, что до 21:00 пятницы в Северной столице будет действовать желтый уровень опасности из-за гроз и осадков. В отдельных районах города также прогнозируется ливень и град.

До 13 часов 5 июля в Петербурге действует «желтая» погодная опасность из-за ветра. Местами порывы при грозе могут достигать 15–18 метров в секунду.

Петербургское правительство просило водителей быть особенно осторожными и по возможности не ездить на личном транспорте в пятницу. Осторожность также следует соблюдать и пешеходам — на дорогах высок риск ДТП.