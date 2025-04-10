Названы самые частые типы ДТП в Подмосковье

Кузнецов: наезд на велосипедиста и съезд с дороги составили 75% от всех ДТП

Начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД Российской Федерации по Московской области Виктор Кузнецов на 109-м заседании Мособлдумы сообщил, какие самые частые ДТП случаются на дорогах столичного региона.

«Показатель смертности в ДТП снижается по всем основным видам, исключения составили наезд на велосипедиста и съезд с дороги, они составили 75% от всех ДТП», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что, по статистике за 2024 год, в регионе к основным видам ДТП относят: столкновение, наезд на пешехода, съезд с дороги и наезд на препятствие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.