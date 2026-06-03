Слишком рискованно: почему китайские бренды отказываются от локализации в РФ

Китайские автопроизводители не спешат повторять опыт Haval и запускать в России заводы полного цикла, поскольку этому мешают как ограничения со стороны Китая, так и проблемы российского рынка. В результате складывается ситуация, когда отсутствие локализации повышает стоимость автомобилей, а запуск локального производства остается слишком рискованным для инвесторов, сообщила РИАМО генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

По ее словам, сегодня Haval остается единственным китайским брендом, который построил в России полноценный завод со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой автомобилей. Компания продолжает развивать производство в Тульской области и планирует увеличить уровень локализации до 80%, инвестировав в проект более 42 млрд рублей до 2028 года.

Однако для большинства китайских производителей подобная модель пока выглядит слишком сложной. Как отметила Франк, одним из главных препятствий является нежелание китайских компаний передавать технологии за пределы страны.

«Полноценная локализация означает перенос программного обеспечения, конструкторской документации и других технологических решений. Если партнер покинет рынок, принимающая сторона теоретически сможет продолжить производство самостоятельно. Для китайских компаний такой сценарий выглядит нежелательным», — пояснила эксперт.

По этой причине большинство проектов локализации сегодня ограничиваются крупноузловой или мелкоузловой сборкой из готовых машинокомплектов, где доля российских компонентов остается минимальной.

При этом существуют и серьезные ограничения со стороны России. По словам Франк, в стране пока отсутствует развитая база для выпуска современных двигателей, коробок передач, автомобильной электроники и мультимедийных систем. Локализовать в основном удается лишь отдельные кузовные элементы, стекла, шины и сиденья.

Дополнительным фактором риска остается неопределенность регулирования. Эксперт напомнила, что ставки утильсбора продолжают расти, а правила поддержки производителей регулярно корректируются, что осложняет долгосрочное инвестиционное планирование.

Ситуацию усугубляет и снижение продаж китайских автомобилей. По данным Франк, в первом квартале 2026 года продажи крупнейших китайских брендов — Haval, Chery, Geely и Changan — сократились примерно на треть.

«Получается замкнутый круг: без локализации автомобили дорожают из-за утильсбора, а без стабильных правил и гарантированного спроса локализация не окупается», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, Haval смог реализовать проект благодаря тому, что вышел на российский рынок раньше, когда спрос был выше, а условия для инвестиций были более благоприятными. Сегодня повторить такой путь другим китайским брендам значительно сложнее.

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