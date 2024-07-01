Названа причина разъединения вагонов поезда «Иволга» на МЦД-3

сегодня в 14:52

Причиной разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3 стал производственный дефект

В «Трансмашинхолдинге» (ТМХ) рассказали о причине разъединения вагонов поезда «Иволга» на МЦД-3. Это произошло из-за производственного дефекта детали сцепного устройства, сообщает ТАСС .

Такое заключение сделала экспертная группа. В течение пяти дней будет проведена проверка всех поездов «Иволга» из поставки 2024 года.

В компании усилят контроль качества поступающих сцепных устройств. Что касается поставщика, он будет оштрафован.

Вагон электрички «Иволга» разорвало на подмосковной станции Кратово. В момент отправления электрички оборвалась сцепка, из-за чего поезд разделился на две части.