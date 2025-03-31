Назад в будущее: китайские автомобили уходят с российского рынка

В последнее время российский рынок автопрома переживает серьезные изменения. За последние месяцы несколько китайских брендов сообщили о сворачивании своей деятельности на территории России. Причины ухода этих марок связаны с падением спроса, снижением доходности и проблемами с дилерскими сетями. Об этом РИАМО сообщили эксперты Likvi.com .

Согласно недавнему отчету экспертов, в числе брендов, покидающих страну в 2025 году, числятся такие игроки, как Livan, Kaiyi и Foton. Эти производители не смогли наладить стабильные продажи и не сумели соответствовать требованиям отечественного рынка, что привело к значительному падению их присутствия.

Особое внимание стоит уделить бренду Foton, который долгое время ассоциировался с коммерческими транспортными средствами, но его попытки расширить ассортимент легковых автомобилей не увенчались успехом. Дилерская сеть этих брендов подвергается сокращению, а те, кто еще оставался на рынке, теперь сталкиваются с трудностями в поддержании интереса со стороны покупателей.

По данным экспертов, отсутствие значительного спроса на эти марки в России лишь подтверждает тенденцию последних лет: китайские автомобили, несмотря на свою привлекательную цену и доступность, не всегда могут конкурировать с более известными международными брендами. В связи с этим, отечественные автопроизводители и другие мировые марки продолжают укреплять свои позиции, что приводит к дальнейшему сокращению доли китайских машин на российском рынке.

Российские автолюбители все чаще склоняются к выбору автомобилей, которые зарекомендовали себя на международных рынках и предлагают стабильную послепродажную поддержку. В условиях экономической нестабильности и неопределенности такие автомобили становятся более привлекательными для пользователей, ищущих надежность и долговечность.

«С уходом китайских марок ситуация на рынке продолжит изменяться, и все больше внимания будет уделяться европейским б/у моделям», — рассказали эксперты Likvi.com.