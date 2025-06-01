НАТО не может построить ж/д дорогу для войны с РФ из-за стандартов Российской империи

Северные страны НАТО готовятся к потенциальной войне с Россией, в рамках чего планируют создать новый ж/д путь от Норвегии до границы Финляндии с РФ. Однако построить его пока что нельзя из-за стандартов Российской империи, сообщает «Царьград».

Новый путь Финляндия, Швеция и Норвегия хотят использовать для переброски войск и поставки техники в случае начала войны с Россией. Однако проект по строительству не могут реализовать из-за размера колеи.

Так как Финляндия раньше была частью Российской империи, все пути строились по единым стандартам. Согласно им, размер колеи составляет 1524 миллиметра, тогда как в Швеции и Норвегии — 1435 миллиметров. Разница мешает построить ж/д путь.

В мае этого года Финляндия пришла к решению переделать все ж/д колеи в стране, но на это нужна баснословная сумма — 18,5 млрд евро. Кроме того, на работы могут уйти несколько лет.

Окончательное решение по этому вопросу правительство Финляндии примет до 27 июля.