Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне заявила о планах перехода с российского стандарта железнодорожной колеи (1524 мм) на европейский (1435 мм), сообщает РБК .

Как сообщает Yle, это решение продиктовано необходимостью повышения военной мобильности и улучшения транспортного сообщения со Швецией и Норвегией.

Евросоюз готов поддержать проект финансово, выделив до 50% средств на планирование и 30% на строительство новой инфраструктуры. Однако реализация столь масштабной реформы займет несколько лет и вряд ли завершится до конца десятилетия, указывает издание.

Исторически финская железнодорожная сеть сохраняла стандарт, установленный еще в Российской империи. Переход на европейскую колею потребует не только реконструкции путей, но и полного обновления подвижного состава. Окончательное решение по этому вопросу правительство Финляндии примет до 27 июля.

Эксперты рассматривают эту инициативу как важный шаг в углублении интеграции страны в европейскую транспортную систему и укреплении оборонного сотрудничества с партнерами по НАТО.