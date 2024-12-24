На ж/д станциях Подмосковья прошла акция «Сохрани себе жизнь»

На железной дороге Московской области в 5-й раз прошла масштабная акция «Сохрани себе жизнь», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Акция «Сохрани себе жизнь» уже стала традиционной в Подмосковье, и ее цель — не только привлечь внимание жителей, но и проверить, и призвать к соблюдению правил безопасности на железной дороге. В этот раз, помимо информационных материалов, на станциях пассажирам вручили более 1 тыс. фонариков, которые предоставил оператор подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп». Фонарики помогут в темное время суток и при плохой погоде зимой быть заметнее на улице», — рассказали в ведомстве.

Мероприятие провели одновременно на станциях в 40 городских округах волонтеры Подмосковья и «МВС Груп», специалисты Минтранса Подмосковья, сотрудники администраций городских округов, транспортной полиции и ж/д компаний — ЦПКК и РЖД.

Железная дорога — место повышенной опасности, с начала года в Подмосковье на путях погибли более 190 человек. Для профилактики случаев травматизма на подмосковных станциях, помимо комплексной работы по обустройству элементов безопасности, каждый день проводятся дежурства и рейды: более сотни волонтеров и сотрудников администраций округов предотвращают около тысячи нарушений.

Минтранс Подмосковья напоминает о важности соблюдения правил безопасности на станциях и платформах: не отвлекаться на телефон и музыку в наушниках, ожидать поезд за ограничительной линией, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал, убедившись при этом в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.