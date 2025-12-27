На «зеленой» ветке метро поезда до Тверской следуют с увеличенным интервалом
На «зеленой» ветке московского метро поезда до станции метро «Тверская» следуют по техническим причинам с увеличенным интервалом, сообщает корреспондент РИАМО.
Кроме того, отключили таймер прибытия поезда.
На станции метро «Театральная» скопилось большое количество людей.
Поезда на данный момент восстановили, поезд приехал. Ожидание было 14 минут.
