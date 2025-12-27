На «зеленой» ветке метро поезда до Тверской следуют с увеличенным интервалом

Кроме того, отключили таймер прибытия поезда.

На станции метро «Театральная» скопилось большое количество людей.

Поезда на данный момент восстановили, поезд приехал. Ожидание было 14 минут.

Столичный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать по особому графику, который составлен так, чтобы пассажиры могли без труда добраться, куда им нужно. Метро Москвы и МЦК будут доступны круглосуточно.