На вокзалах МЖД в Подмосковье помогли 12,7 тыс пассажиров

В январе–феврале 2026 года услугой помощи и сопровождения на вокзалах Московской железной дороги воспользовались более 12,7 тыс. маломобильных пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11%. Услуга предоставляется на всех столичных вокзальных комплексах, а также на вокзалах крупных региональных центров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.