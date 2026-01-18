сегодня в 11:28

На участке Татарской улицы в Москве перекрыто движение из-за пожара

Возгорание произошло в многоэтажке на Татарской улице в Москве, из-за чего участок от дома № 3с1 до дома № 7с1 временно закрыт для проезда машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся оперативные и экстренные службы. Участок улицы будет перекрыт на время их работы.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Утром в воскресенье сообщалось, что пожар возник в многоквартирном доме на Татарской улице, 5 строение 1. Жильцы сами эвакуировались до прибытия спасателей.

