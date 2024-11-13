На участке Пироговского шоссе рабочие завершили укладку асфальта

На Пироговском шоссе завершена укладка асфальтобетонного покрытия на правой стороне автодороги на участке от Проектируемого проезда № 4 529 до примыкания к строящейся дороге «Виноградово-Болтино-Тарасовка». Работы ведутся в рамках реконструкции Пироговского шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ближайшее время движение транспорта перераспределят на новый участок. После строители приступят к обновлению дорожного покрытия на левой стороне — от примыкания к Мытищинской хорде в сторону Олимпийского проспекта. Открыть движение по реконструированному участку планируется в конце декабря.

Параллельно строители продолжают переустраивать сети связи, ведут устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и линий освещения.

Реализация проекта позволит обеспечить выезд на Мытищинскую хорду, существенно улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов, в том числе, строящегося ЖК «Мытищи Парк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.