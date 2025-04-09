На ЦКАД в Подмосковье запустили беспилотные грузовики

В Подмосковье на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) запустили движение беспилотных грузовых автомобилей. По трассе проехали первые четыре фургона, сообщает РБК .

Беспилотные машины в качестве эксперимента запускают с 2023 года по трассе М-11. Они курсируют между Москвой и Петербургом. Теперь же эксперимент расширили на ЦКАД. Здесь уже проехали первые фургоны — два КАМАЗА и два Navio.

Заместитель министра транспорта России Валентин Иванов отметил, что на этом расширение не заканчивается. В следующем году планируется открыть беспилотное движение по трасе М-12 «Восток».

«И к 2030 году протяженность наших беспилотных коридоров должна составить порядка 20 тыс. км»​, — заявил Иванов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.