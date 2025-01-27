На Центральной кольцевой дороге в Подмосковье открылась новая интерактивная АЗС

На 226 км ЦКАД с левой стороны по направлению к Симферопольскому шоссе в деревне Львово открылась АЗС с кафе и магазином. Об этом сообщила пресс-служба сети «Газпромнефть».

В экстерьерах и интерьерах интерактивной АЗС — медиа-экраны для коммуникации с клиентами и трансляции полезной информации. На станции автомобилисты могут заправляться высокотехнологичными бензинами, а также дизельным топливом. Одновременно заправляться смогут 8 автомобилей.

Здесь работает система постоплаты, позволяющая клиентам при помощи заправщиков или самостоятельно сначала заправить автомобиль, а после это оплатить топливо QR-кодом, банковской картой или наличными. На АЗС можно не только заправиться, но и вкусно перекусить. Для ускорения обслуживания и удобства посетителей на станции оборудовали кассы самообслуживания с простым и интуитивно понятным дизайном, позволяющим в несколько касаний совершать покупки.

Автопутешественникам бесплатно доступны Wi-Fi, подкачка шин и возможность помыть номерные знаки, фары и стекла автомобиля.