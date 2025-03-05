сегодня в 14:59

На строящемся путепроводе в Аникеевке приступили к установке барьерного ограждения

В красногорской Аникеевке в рамках строительства путепровода дорожники приступили к установке барьерного и перильного ограждений на пролетном строении сооружения, а также к устройству шумозащитных экранов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Кроме того, на объекте продолжается устройство гидроизоляции, строительство ливневой канализации. Строительная готовность объекта составляет порядка 80%. Открыть движение по путепроводу планируется во 2 квартале 2025 года», — рассказали в ведомстве.

Новый транспортный объект будет расположен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м.

Путепровод будет построен с учетом перспективы планируемого путевого развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск», а также обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки, в том числе для проезда экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.