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На строящемся путепроводе в Аникеевке Красногорска уложили пешеходную зону

В красногорской Аникеевке строители завершили устройство пешеходной зоны на строящемся путепроводе. Параллельно завершается устройство асфальтового покрытия на проезжей части, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Кроме этого, на объекте продолжается строительство ливневой канализации, ведется установка барьерного и перильного ограждения на путепроводе, устройство шумозащитных экранов и линий наружного освещения. Открыть движение по путепроводу планируем во II квартале», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый путепровод будет расположен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м.

Объект строится с учетом планируемого путевого развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск», а также обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.