На станции метро «Нижегородская» ликвидировали подтопление

сегодня в 15:10

В Москве ликвидировали последствия подтопления части вестибюля станции метро «Нижегородская», расположенной на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщает пресс-служба столичной железной дороги.

Ранее полы станции были залиты водой, а с потолка шел целый водопад. В это время там находились пассажиры, которым пришлось обходить затопленные участки.

На данный момент воды на станции «Нижегородская» уже нет. Была проведена уборка территории, подчеркнули в МЖД.

Инцидент не отразился на работе транспорта. Посадка и высадка пассажиров, а также движение поездов осуществлялись в штатном режиме.

