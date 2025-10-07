На Путилковском шоссе начали устраивать дорожную одежду на съездах

В городском округе Красногорск продолжается 2 этап реконструкции Путилковского шоссе. Здесь строят автомобильный тоннель на пересечении с Проектируемым проездом № 6411 и подземный пешеходный переход возле ЖК «Большое Путилково». Общая строительная готовность объекта составляет 83%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строители начали активные работы на съездах и боковых проездах Путилковского шоссе, которые обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Съезды будут интегрированы в общую транспортную схему района, что позволит существенно повысить пропускную способность дороги и снизить нагрузку на прилегающую дорожную сеть. Завершить строительство планируется в конце 2025 года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В тоннеле завершено устройство всех буронабивных свай, ведется бетонирование перекрытия тоннеля, облицовка стен панелями «Хардвол», а также работы по инженерным коммуникациям. На пешеходном переходе завершены монолитные и отделочные работы, выполняется монтаж инженерного оборудования.

Новый тоннель обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и МКАД, улучшит транспортную доступность крупного района Путилково и близлежащих районов, а также повысит безопасность дорожного движения. Реконструкция шоссе сократит время в пути для 100 тысяч жителей.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.