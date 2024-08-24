На одном шоссе Москвы частично перекроют движение до 30 сентября

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Дептранс: на Новосходненском шоссе Москвы перекроют движение по одной полосе

На одном из участков Новосходненского шоссе закроют для движения полосу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения движения введут около дома 2 строения 1 с 24 августа по 30 сентября. Там организуют дорожные работы.

Первую полосу закроют, однако построят временное уширение дороги. По нему можно будет продолжать движение в оба направления.

Ранее сообщалось, что проезд у «Лужников» в столице перекроют 24 августа. Там будет проходить концерт группы «Звери».