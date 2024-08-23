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Движение у «Лужников» в Москве закроют 24 августа в связи с концертом «Зверей»

24 августа будет временно закрыто движение в районе стадиона «Лужники», где состоится концерт рок-группы «Звери», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение закроют с 8:00 до окончания музыкального мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 20:00 до конца выступления коллектива движение перекроют на участках улиц Доватора, Савельева, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Трубецкой, Ефремова и в Проектируемом проезде № 2309 — от улицы Усачева до Доватора.

24 августа в некоторых местах запретят парковаться. Ограничения будут действовать с 00:01 до окончания выступления музыкального коллектива. Водителей призвали продумать маршрут заранее и учесть временные ограничения.