На МЖД продолжается круглосуточная уборка снега

сегодня в 19:41

На Московской железной дороге продолжают борьбу со снегом. Там ведется непрерывная работа по расчистке инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД в Telegram-канале .

Всего за сутки было очищено 2,1 тыс. км пути, вывезено 112 тыс. куб м снега. Уборка ведется с приминением спецтехники.

Сейчас на линии выведено около 100 единиц таких машин. Больше половины из них задействованы в Москве и области. Техника курсирует по специальному расписанию, поэтому помех для движения пассажирских поездов не создается.

Очисткой стрелочных переводов на станциях занимаются свыше 3 тыс. человек. Еще порядка 1,5 тыс. железнодорожников убирают снег на платформах, мостах и тоннелях.

С начала февраля на МЖД очищено 27,7 тыс км пути, вывезено 1,4 млн куб м снега.

Ранее в Московском регионе начался снегопад. Всего до вечера прогнозируется выпадение от 3 до 6 мм осадков, прирост снега — до 6 см.

