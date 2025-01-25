На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту по направлению в Крым в связи с проведением антитеррористических мероприятий, сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.

«Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение „Госуслуги“», — написал Овдиенко в своем Telegram-канале.

Замминистра добавил, что сплошной паспортный контроль на объекте был введен по указу главы государства Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Республике Крым и Краснодарском крае, а также по распоряжению главы Краснодарского края о бессрочном введении высокого уровня террористической угрозы в регионе, Темрюкском районе и на Крымском мосту.

В ночь на 24 января российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над регионами РФ, в том числе Крымским полуостровом. В результате атаки ВСУ обошлось без пострадавших.