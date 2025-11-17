На КПП белорусско-польской границы возобновлено движение

Движение в пунктах пропуска Берестовица и Брузги на белорусско-польской границе возобновлено, сообщил Пограничный комитет Белоруссии в Telegram-канале .

Отмечается, что пропускная способность пункта пропуска Берестовица составляет 900 легковых и 500 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении, через Брузги ежесуточно может следовать 1600 легковушек и 580 фур.

Пограничники сообщили также, что белорусские граждане выражают радость в связи с открытием КПП, так как теперь они смогут увидеться с родственниками по ту сторону границы.

В 2022 году Польша уже возвела на границе с Белоруссией 180-километровый металлический забор высотой 5,5 метра. Вдоль границы стены установлены столбы с датчиками движения. В 2024 году польские власти приступили к модернизации заграждения. Работы завершились в 2025 году.

Ранее стало известно, что готовность поляков принимать украинцев упала до 48%. Половина опрошенных жителей считают государственные льготы для украинцев «слишком щедрыми».

