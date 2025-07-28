На Каширском шоссе приступили к устройству фундаментов опор под эстакады

В Ленинском округе приступили к устройству фундаментов опор под две разворотные эстакады на Каширском шоссе. Работы выполняются в рамках 3 и 4 этапов реконструкции трассы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Первая эстакада будет расположена возле развязки между Володарским и Каширским шоссе, вторая эстакада — перед развязкой на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Новые дорожные объекты позволят обеспечить удобный проезд между дорогами А-105, Володарским, Каширским и Белокаменным шоссе в сторону Москвы и в сторону области.

«Параллельно строители продолжают разработку котлована для подземного пешеходного перехода через Каширское возле д. Апаринки. В рамках 3 этапа реконструкции здесь также будет построен путепровод через А-105 и еще один подземный пешеходный переход. Строители продолжают работы по монтажу опалубки, сборке ригелей опор эстакад. В рамках 4 этапа реконструкции Каширского шоссе будет построена транспортная развязка с путепроводом на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Сейчас на участке ведется армирование каркаса стоек. В дальнейшем здесь обустроят дублеры и разворотные участки. Завершить работы по 3 и 4 этапам планируется в 4 квартале следующего года», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В конце апреля в составе 2 этапа было открыто движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе. Так обеспечен бессветофорный проезд с Каширского на Володарское шоссе со стороны Москвы и области, а также удобный выезд с Володарского на Каширское шоссе в сторону Москвы и области. В результате водители теперь экономят в пути более 10 минут.

Ранее, в декабре 2024 года в рамках 1 этапа реконструкции Каширского шоссе было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки, которая обеспечила бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволила водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.

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