На «Яндекс Картах» теперь показывают сигналы светофоров в Москве

Столичные водители теперь могут заранее узнать, какой сигнал светофора горит на ближайшем перекрестке. Эти данные будут отображаться в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Сервис работает по следующему принципу: сначала «Яндекс» получает сведения о циклах светофора, которые ему передает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве. Затем навигационная система компании синхронизируется с умными светофорами, а те показывают актуальные сигналы в соответствии с таймерами.

На первом этапе информацию о сигналах смогут получать водители, передвигающиеся в районах Садового кольца, где работают умные перекрестки. В ближайший год система будет распространена по всей столице.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, нововведение сделает движение в столице более комфортным и безопасным.

«Передача данных о сигналах светофора на умных перекрестках в навигатор поможет автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены», — сказал он.

Ранее стало известно, что еще 85 современных электробусов выйдут на линии в Москве. Запуск современного наземного городского транспорта и развитие сети экологических маршрутов осуществляется по поручению мэра города Сергея Собянина.