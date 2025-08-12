сегодня в 14:38

Еще 85 современных электробусов выйдут на линии в Москве

Сразу 85 современных электробусов отечественного производства КАМАЗ-52222 поколения А5 поступили в Москву и совсем скоро выйдут обслуживать городские маршруты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Современный экологичный транспорт снижает количество выбросов в окружающую среду. В 2025–2027 годах в столицу придет 1100 электробусов. Продолжаем запускать самый современный наземный городской транспорт и развивать сеть экологичных маршрутов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — пояснил Ликсутов.

Новые маршруты в столице теперь будут обслуживать современные электробусы. Уже на 11 городских маршрутах можно увидеть транспортные средства нового поколения.

В обновленных электробусах внедрены улучшения: накопительная площадка увеличена на 15%, модернизирована система климат-контроля, а конструкция средних и задних дверей изменена — теперь они открываются наружу, освобождая дополнительное пространство в салоне.