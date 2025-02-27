На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 965 тыс автомобилей утром 27 февраля

В четверг утром, 27 февраля, загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 965 тыс. автомобилей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.