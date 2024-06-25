На дорогах Подмосковья зафиксировано 893 тыс автомобилей утром 25 июня

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Во вторник утром, 25 июня, загруженность дорог Московской области составляла 2 балла. На автодорогах Подмосковья зафиксировано 893 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.