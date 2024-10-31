На дорогах Подмосковья зафиксирован 1 млн автомобилей утром 31 октября

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В четверг утром, 31 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 1,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей в связи с возможными осадками быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.