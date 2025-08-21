На дорогах Подмосковья отремонтировали 750 тыс дефектов покрытия с начала года

В Московской области с помощью Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) ликвидировали более 748,6 тыс. дефектов на проезжих частях с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Система объединяет более 17 тыс. единиц специализированной дорожной техники, что позволяет не только быстро обнаруживать и устранять повреждения, но и своевременно проводить профилактические работы для предотвращения новых дефектов. Внедрение цифровых технологий и слаженная работа коммунальных служб обеспечивают жителям Подмосковья комфортные и безопасные условия для передвижения», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Лидерами по количеству устраненных дефектов стали городские округа Дмитровский, Одинцовский, Пушкинский, Волоколамский, Раменский, Можайский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Ступинский и Балашиха.

Кроме того, с начала 2025 года с помощью СКПДИ оцифровали более 7,5 тыс. км дорог, что значительно повысило качество мониторинга и обслуживания дорожной сети.

Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры действует в Подмосковье с 2018 года и продолжает развиваться, внедряя современные технологии для повышения качества жизни и эффективности работы коммунальных служб. Подробнее о ней можно узнать на портале «Цифровой регион»по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.