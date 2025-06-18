На дорогах Подмосковья отремонтировали 170 знаков с начала лета

С начала лета на региональных дорогах Московской области специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и заменили 170 знаков. Специалисты выявили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки в ряде городских округов. Среди основных дефектов также присутствовали подвергшиеся коррозии стойки и знаки с вандальными надписями, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели в 10 городских округах в черте населенных пунктов, а также за их пределами.

В нормативное состояние привели знаки на городских улицах: ул. Ульянова и ул. Советской Первомайском микрорайоне города Королева, ул. Калинина в Хотькове Сергиево-Посадского округа, проспекте 1 Мая в Домодедове.

Также ремонтные работы провели на ул. Новой в деревне Ботово Волоколамска, ул. Центральной в деревне Аладьино округа Кашира, ул. Центральной в деревне Чухолово Шаховской, ул. Садовой в поселке Образцово г. о. Щелково, а также на Можайском шоссе в деревне Шелковка Раменского м. о., на подъезде к деревне Куньи Выселки м. о. Серебряные Пруды и на дороге в поселке Дубки Одинцовского округа.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Поэтому специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков. Также дорожники следят за нормативным состоянием ограждений, светофоров, искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.