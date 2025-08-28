На дорогах Лосино-Петровского установили лазерные пешеходные переходы
Фото - © Администрация г.о. Лосино-Петровский
Близится осень, а это значит, что темнеть на улице стало раньше: для безопасности жителей были установлены лазерные пешеходные переходы на дорогах городского округа Лосино-Петровский. Это специальные устройства, которые проецируют яркие изображения «зебры» на дорожном полотне. Это повышает их видимость для водителей в ночное время, туман и непогоду. Особую актуальность данный проект приобретает зимой – переход виден даже поверх снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Лазерные проекторы уже установили в Свердловском:
- ул. Набережная, между домами 4 «А» и 4 «Б»;
- ул. Набережная, д. 9;
- ул. Строителей, д. 1;
- ул. Алексея Короткова.
Установка лазерных пешеходных переходов способствует снижению аварийности, так как автомобилисты заблаговременно видят «зебру» и имеют возможность начать торможение заранее.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.