На дорогах Лосино-Петровского установили лазерные пешеходные переходы

Близится осень, а это значит, что темнеть на улице стало раньше: для безопасности жителей были установлены лазерные пешеходные переходы на дорогах городского округа Лосино-Петровский. Это специальные устройства, которые проецируют яркие изображения «зебры» на дорожном полотне. Это повышает их видимость для водителей в ночное время, туман и непогоду. Особую актуальность данный проект приобретает зимой – переход виден даже поверх снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.