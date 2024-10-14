На автобусах Мострансавто размещены баннеры с просьбой не ставить авто возле мусорки

На 30 автобусах «Мострансавто» размещены социальные баннеры с просьбой не ставить автомобили у контейнерных площадок и напоминанием, что за парковку рядом с мусорной площадкой предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей для физлиц, 10 тыс. рублей — для должностных лиц, 30 тыс. рублей — для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Социальная реклама размещена по заказу министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



В акции задействованы автобусы большого класса, на боковых бортах которых размещена информация. Транспортные средства с тематическими баннерами начали курсировать на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Баннеры размещены на автобусах до января следующего года. В проекте участвуют транспортные средства из автопарков 10 подразделений компании, в том числе Королева, Ногинска.

«Мострансавто» регулярно принимает участие в различных проектах правительства Московской области, например, «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Напомним, компания является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.