На 14 дорогах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 14 региональных дорогах в 12 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники привели в нормативное состояние знаки на городских улицах: ул. Холстниково и ул. Энтузиастов в Волоколамске, ул. 2-й Московской и Пролетарской в Серпухове, ул. Октябрьской революции в Коломне, ул. Воинов-Интернационалистов в Можайске, ул. Ленина в Лобне, ул. Мира в Мытищах и ул. Мясищева в Жуковском.

Ремонт знаков провели и в малых населенных пунктах: на Домодедовском шоссе в селе Покров г. о. Подольска, на ул. Институтской в поселке Нахабино г. о. Красногорска, на ул. Куйбышева в поселке Менделеево г. о. Солнечногорска, а также в деревне Машково г. о. Люберцы и на ул. Центральной в деревне Донино Раменского округа.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.