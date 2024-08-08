МЖД запустила дополнительный поезд из Курска в Москву

Дополнительный поезд № 205/206 из Курска в Москву назначен из-за большого спроса на пассажирские перевозки по этому направлению, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Поезд будет отправляться с вокзала Курска в 03:09. В Москву будет прибывать в 15:40.

Также в МЖД приняли решение до 10 вагонов увеличить состав электропоезда «Ласточка», который направляется из Курска в Москву. Уточняется, что это временная мера.

Ранее пятерых пострадавших в результате обстрелов в Курской области были доставлены в московские клиники. Их эвакуировали региона вертолетом и доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.