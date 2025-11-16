МЖД представит к награде сотрудника, который помешал детям громить электричку

Московская железная дорога (МЖД) отреагировала на распространившееся в СМИ сообщение о погроме в электричке сообщением Монино — Москва, который устроила группа из примерно 20 подростков. Помощника машиниста, который вмешался в ситуацию и помешал детям нанести еще больший ущерб, но в итоге пострадавшего, планируют представить к награде.

«МЖД оказывает всю необходимую поддержку следственным органам. За свое неравнодушие, смелость и мужество помощник машиниста, пострадавший в результате схватки с вандалами, будет представлен к награде», — говорится в сообщении железнодорожного перевозчика.

Предварительно известно, что происшествие случилось еще 10 ноября, но подробности ЧП установлены только сейчас. Ворвавшиеся на станцию Монино подростки разбили более 20 стекол в вагонах, а также пытались ворваться в хвостовую кабину поезда.

В итоге 33-летний помощник машиниста, находившийся в салоне поезда среди пассажиров, вмешался в ситуацию. Мужчина пострадал от действий несовершеннолетних, но успел вызвать стражей порядка. В настоящее время сотрудник находится на больничном.

Ранее сообщалось, что по факту разгрома подростками пригородной электрички уже возбудили уголовное дело.

