МВД России предложило уменьшить число документов при оформлении пьяного водителя

В МВД России подготовили проект федерального закона о внесении поправок в КоАП РФ для сокращения количества документов, составляемых при оформлении нетрезвого водителя, сообщается на сайте «МВД Медиа» .

Это в том числе позволит оптимизировать деятельность уполномоченных должностных лиц, так как сейчас при выявлении пьяного автолюбителя им приходится заполнять от 3 до 5 документов. Из них два протокола обязательны: об отстранении от управления ТС и о задержании транспорта.

Как показал проведенный анализ, составление данных протоколов иногда избыточно. Ведомство предлагает как сохранить составление вышеуказанных протоколов, так и дать возможность проставлять отметки о применении соответствующих мер обеспечения производства по административным делам в других процессуальных документах.

Сейчас идет общественное обсуждение проекта ФЗ на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.