МВД опровергло инициативу запретить заглушки для ремня безопасности

Министерство внутренних дел РФ не выходило с инициативой о запрете заглушек для ремня безопасности и применении специальной расцветки для них в транспортных средствах, сообщается на сайте «МВД Медиа» .

Ранее в СМИ появилась информация, что Научный центр безопасности дорожного движения выступил с инициативой запретить продажу заглушек для ремней безопасности, а также применение ярких цветов для них. Это якобы позволит дорожным камерам лучше видеть ремни безопасности и снизить как количество пострадавших в ДТП, так и число ошибочно выписанных штрафов.

«МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов», — говорится в сообщении НЦ БДД.

В прошлом году НЦ БДД провел научно-исследовательскую работу по теме «Использование ремней безопасности как фактор повышения правосознания участников дорожного движения». Для решения проблемы неиспользования ремней безопасности предлагались различные меры. Таким образом, речь шла о предложениях экспертов, а не об инициативе МВД.

