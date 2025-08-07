В России готовят масштабные ограничения для внедорожного транспорта

Фото - © Гонка на мотоциклах «СуперЭндуро» на «Мотовесне» в «Патриот Экспо» Одинцовского округа/Медиасток.рф

Под запрет в России могут попасть питбайки, квадроциклы и самодельные ТС

В России разрабатывают поправки, которые могут существенно ограничить передвижение по дорогам общего пользования для целого ряда транспортных средств. Как стало известно «Парламентской газете» , вслед за питбайками под ограничения могут попасть квадроциклы и самодельные автомобили.

«Питбайки, эндуро и кроссовые мотоциклы изначально не предназначены для дорог общего пользования, — пояснили в МВД. — Они не проходят регистрацию и не должны появляться на обычных трассах».

За нарушение планируют ввести штраф до 30 тысяч рублей — соответствующая норма уже заложена в проект нового КоАП.

Эксперты отмечают, что текущее законодательство не содержит четких запретов на движение нестандартного транспорта.

«Если бы поправки Минтранса от прошлого года приняли, под ограничения попали бы все ТС, не описанные в ПДД, включая самоделки и даже цирковые веломоноколеса», — пояснил эксперт по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

В Госдуме идею уже поддержали. Следующим шагом может стать ограничение передвижения квадроциклов, которые предлагают использовать только на бездорожье.

«Дорожное движение — сложная система, и нельзя выпускать на трассы непроверенный транспорт», — заявил зампред комитета по транспорту Рафаэль Марданшин.

Ожидается, что новые правила не только повысят безопасность на дорогах, но и создадут правовую основу для регулирования перспективных видов транспорта.