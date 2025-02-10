МТС поддерживает введение верификации через mos.ru при аренде самокатов

Арендовать электросамокаты и электровелосипеды «МТС Юрент» в предстоящем прокатном сезоне в Москве и области смогут только те пользователи, которые подтвердили свой аккаунт на портале mos.ru , сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, сервис поддержал новые правила для аренды электросамокатов, о которых ранее рассказали в пресс-службе московского Дептранса. Подтверждение аккаунта на mos.ru направлено на усиление безопасности.

Благодаря данной мере к аренде электросамокатов и велосипедов не будут допущены дети и подростки, которые чаще других попадают в аварии, как следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД и аналитики.

Кроме того, подтвержденный аккаунт позволит устанавливать личность водителя в случае ДТП. Благодаря этому можно будет заблокировать доступ ко всем сервисам многократным нарушителям ПДД.

Пользователю будет доступно 5 поездок, за это время он должен будет связать свой аккаунт в сервисе аренды с профилем на mos.ru. Подтвердить учетную запись можно будет через «Госуслуги».

Введение верификации через mos.ru — это продолжение совместной работы города и сервисов аренды электросамокатов и велосипедов. В других регионах сервис использует собственное решение МТС ID, помогающее выявлять нарушителей. Также прорабатываются другие способы авторизации.