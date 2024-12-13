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MSK1.RU: электрички на МЦД-2 опаздывают на 40-50 минут из-за обрыва кабеля

На МЦД-2 произошел сбой в движении электричек. Поезда опаздывают на 40-50 минут, сообщает MSK1.RU.

Электрички задерживаются на участке Щербинка — Люблино в сторону Москвы и на участке Москва Курская — Перерва в сторону области. Пассажиры отмечают, что поезда курсируют на 40 — 50 минут медленнее обычного.

Очевидцы рассказали, что сбой в движении на МЦД-2 мог случиться из-за обрыва кабеля. Официально эту информацию не подтверждали.

Многие пассажиры начали жаловаться на опоздания поездов. Некоторые люди заявляют, что электрички стоят на участке от станции Люблино до Перервы по 20 мин.

Ранее сбой в движении электричек произошел на МЦД-1. Поезда задерживались по техническим причинам.