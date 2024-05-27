«Мострансавто» завершило обслуживание фестиваля Подмосковья «Мелиховская весна»

«Мострансавто» завершило обслуживание XXIV Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который с 17 по 26 мая состоялся в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Проезд для посетителей и участников фестиваля был бесплатным. Автобусы перевозили гостей мероприятия от автовокзала г. Чехов до музея-заповедника, а позже доставляли обратно.

В программе фестиваля было больше 20 постановок театральных коллективов из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Алжира. Все транспортные средства прошли необходимый предрейсовый контроль: специалисты проверяли системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С задействованными в обслуживании мероприятия водителями провели обязательный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.