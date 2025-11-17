«Мострансавто» запустило акцию в поддержку доноров крови в Подмосковье

АО «Мострансавто» совместно с Минздравом Подмосковья, ФМБА России и проектом «Лидеры-доноры» запустило акцию в поддержку доноров крови в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Теперь в автобусах компании, следующих по маршрутам, проходящим рядом с донорскими центрами и больницами, где жители могут сдавать донорскую кровь, при приближении к соответствующим остановкам будут транслироваться аудиосообщения с благодарностью донорам.

Кроме того, в салонах транспортных средств появятся специальные стикеры, напоминающие о важности уступать места детям, инвалидам и донорам крови. Пилотный проект стартовал в Подольске. В ближайшее время стикеры и аудиосообщения появятся и в других городах Московской области, например, в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске, Королеве, Коломне.

Инициатива призвана выразить признательность тем, кто сдает кровь, и повысить осведомленность населения о донорском движении. По задумке организаторов, такое напоминание поможет привлечь новых участников в ряды доноров. Оповещения будут носить постоянный характер и станут частью информационного сопровождения пассажиров на маршрутах.

Поддержка донорства является важной частью социальной политики «Мострансавто». В компании уже много лет успешно проходит внутренняя донорская акция «Маршруты к сердцу», в рамках которой медицинские работники выезжают на предприятие для забора крови. Число сотрудников, готовых помогать врачам спасать жизни, неуклонно растет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.